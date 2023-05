PS5 diventerà la PlayStation più redditizia e di maggior successo di sempre, dice Sony

Nel corso di un recente meeting finanziario, Sony non ha nascosto le sue ambizioni in merito a PS5, definendosi pressoché certa del suo successo a lungo termine. Il Senior Vice President Eric Lempel, nello specifico, ha affermato che PS5 ha tutte le carte in regola per diventare la console PlayStation più remunerativa di sempre.

Lempel non s'è risparmiato affatto e ha rivolto numerose lodi all'ecosistema di PlayStation 5, che sta facendo levare un bel po' di soddisfazioni ai piani alti della compagnia. L'esecutivo ha spiegato che l'emergenza scorte è stata definitivamente risolta e la produzione delle console è ormai entrata pienamente a regime. PlayStation 5 è redditizia da metà 2021, ciò significa che da due anni a questa parte genera profitti per ogni unità singola venduta. I margini di guadagno sono stati resi ancora più ampi dall'alleggerimento delle ultime iterazioni di PS5, dato che un peso minore si traduce in costi di spedizione inferiori.

Nell'Anno Fiscale 2022, conclusosi il 31 marzo 2023, Sony ha venduto ben 19,1 milioni di unità, un risultato incredibile che l'ha indotta a guardare con enorme entusiasmo al futuro. Secondo le sue previsioni interne, entro le festività natalizie del 2023 dovrebbe superare le vendite effettuate da PlayStation 4 nello stesso lasso temporale, un sorpasso che si sarebbe potuto concretizzare prima se non ci fosse stata di mezzo una pandemia globale.

"Non siamo mai stati in una posizione migliore di questa", ha confessato Lempel, aggiungendo che anche il coinvolgimento e la spesa dei videogiocatori sono alle stelle. Nei primi due anni e mezzo di commercializzazione, i possessori di PlayStation 5 hanno acquistato un maggior numero di contenuti digitali come microtransazioni e sottoscrizioni rispetto a quanto hanno fatto gli utenti di PlayStation 4 nella stessa finestra temporale. Alla luce di tutte queste evidenze, Sony si aspetta che PS5 diventi la console più redditizia e di maggior successo della sua storia.

Oggi, la compagnia giapponese ha anche espresso l'intenzione di pubblicare due grandi esclusive PS5 all'anno e ha svelato i dati di vendita dei giochi PlayStation per PC.