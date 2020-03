PS5: Dolby Atmos corregge Mark Cerny sulle capacità dell'Audio 3D del Tempest Engine

A margine della presentazione delle specifiche hardware di PS5, Lori Solomon di Dolby Atmos interviene per correggere Mark Cerny sulle potenzialità della tecnologia Spatial Audio 3D dichiarate dal Lead System Architect di Sony per illustrare le capacità nextgen del Tempest Engine di PlayStation 5.

Tra le tante informazioni di natura tecnica snocciolate da Cerny durante il keynote sull'hardware di PS5 è infatti emersa la capacità del Tempest Engine di gestire in contemporanea 32 "oggetti audio" all'interno della medesima scena di un videogioco nextgen.

Il team di Dolby Atmos ci tiene però a correggere le parole del capo progettista di PlayStation 5 per dichiarare che il limite dei 32 oggetti audio "non è corretto. Come tecnologia, Dolby Atmos può supportare centinaia di fonti audio in simultanea. Detto questo, abbiamo consigliato agli sviluppatori dei primi videogiochi che utilizzano questa tecnologia di agire con prudenza: gli oggetti sono uno strumento fantastico, ma vanno gestiti con moderazione. Troppi oggetti audio in movimento all'interno di una scena di gioco possono dare vita a un paesaggio sonoro quantomai confuso".

Entrando nel merito delle potenzialità del chip audio dedicato di PS5, così come di quello equipaggiato su Xbox Series X, Solomon spiega che "gli sviluppatori ci hanno anche detto che è uno sforzo inutilmente dispendioso in termini di tempo e di lavoro quello di evitare un mix tra oggetti audio dinamici e fonti sonore fisse. Finora, gli sviluppatori hanno adottato questa soluzione per realizzare i propri giochi nextgen. Adottare questa soluzione va bene, ma spingere oltre potrebbe non essere necessariamente una scelta migliore".