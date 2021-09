PS5, domani il nuovo aggiornamento firmware: tutte le novità annunciate da Sony

Con un post apparso sulle pagine del PlayStation Blog, Sony ha ufficialmente annunciato che domani, mercoledì 15 settembre, sarà distribuito il nuovo aggiornamento firmware di PS5 con cui verrà introdotta tutta una serie di novità e migliorie alla console next-gen.

Si parte con le novità riguardanti la User Experience, che renderanno più facile che mai per i giocatori visualizzare, personalizzare e gestire i propri contenuti di gioco e l'esperienza su console:

Personalizzazione del centro di controllo - I giocatori possono ora personalizzare il proprio Centro di controllo più liberamente riorganizzando o scegliendo quali controlli nascondere o mostrare nella parte inferiore dello schermo.

- I giocatori possono ora personalizzare il proprio Centro di controllo più liberamente riorganizzando o scegliendo quali controlli nascondere o mostrare nella parte inferiore dello schermo. Game Base migliorata - I giocatori possono ora facilmente visualizzare e scrivere messaggi ad amici e gruppi direttamente dalla base di gioco nel Centro di controllo.

Durante la visualizzazione di Game Base a schermo intero, i giocatori possono anche vedere quanti dei loro amici sono online, occupati o offline, nonché accettare, rifiutare o annullare più richieste di amicizia contemporaneamente.

Inoltre, se avete installato le versioni PS4 e PS5 dello stesso gioco, ora verranno visualizzate separatamente nella scheda "Installato" della Libreria giochi e nella schermata Home.

Aggiunto poi un nuovo Trophy Tracker che consente ai giocatori di accedere rapidamente fino a cinque trofei per partita attraverso il Centro di Controllo.

Quando i giocatori competono in sfide per un tempo migliore o un punteggio più alto e stabiliscono un nuovo record personale, verrà registrato automaticamente un video clip dell'azione.

Gli abbonati a PlayStation Now potranno scegliere tra 720p o 1080p (a seconda del singolo gioco) per adattarsi alla loro risoluzione video preferita per lo streaming. Per quanto riguarda l'esperienza multiplayer, dopo una partita online, i giocatori possono premiare gli altri con un quarto tipo di riconoscimento, "Leader", che è visibile sui profili dei giocatori.



Passiamo dunque all'introduzione dell'audio 3D tramite gli altoparlanti TV integrati. Una volta abilitata nel menu Audio, questa funzione trasforma l'audio dell'altoparlante TV a due canali standard in un suono tridimensionale, aumentando il senso di immersione nel gioco. Inoltre, i giocatori con le cuffie wireless 3D Pulse ora hanno accesso alle impostazioni dell'equalizzatore all'interno dei controlli audio.



Abbiamo infine la possibilità di espandere la propria capacità di archiviazione con un SSD M.2, un tipo di unità a stato solido ad alta velocità che può essere installata nella console PS5 o PS5 Digital Edition. L'SSD M.2 può essere utilizzato per scaricare, copiare e avviare giochi PS5 e PS4, nonché app multimediali. È possibile giocare ai titoli PS5 e PS4 direttamente dalla memoria SSD M.2 e spostare liberamente i giochi tra le opzioni di archiviazione. Prima di procedere all'acquisto, Sony consiglia di consultare questa pagina per accertarsi che l'SSD M.2 rispetti i requisiti minimi richiesti.