PS5: sembra che domani arriveranno nuove scorte su ePrice

Siete ancora a caccia di una nuova PlayStation 5? Sappiate allora che nelle prossime ore potrebbero spuntare delle nuove console presso un celebre rivenditore di prodotti elettronici italiano.

Sembra infatti che ePrice stia per mettere in vendita ulteriori console nel corso delle prossime ore. Visitando la pagina ufficiale di PlayStation 5 presso l'e-commerce è possibile leggere che il "day one", da intendersi come l'arrivo di una nuova ondata, è previsto proprio per domani, venerdì 18 dicembre 2020. Purtroppo non si hanno informazioni precise su quando potremo prenotare la console e conviene quindi tenere sott'occhio il sito per fare in modo che gli scalper non abbiano la meglio ancora una volta. Al momento sembra che il sito preveda di vendere esclusivamente la versione dotata di lettore ottico e non è chiaro se domani verrà data ai giocatori anche la possibilità di accaparrarsi anche un'unità della Digital Edition.

In attesa di nuove informazioni, ecco il link per effettuare la prenotazione:

