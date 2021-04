PS5, domani il nuovo aggiornamento: archiviazione su USB e Share Play cross-gen

Sony ha annunciato che il nuovo aggiornamento firmware di PlayStation 5, PlayStation 4 e PlayStation App sarà disponibile per il download a partire dalla giornata di domani. Ci sono molte novità in arrivo, in particolar modo per i possessori della console next-gen.

Tanto per cominciare, gli utenti potranno usufruire di nuove opzioni di archiviazione e gestione della memoria: "Grazie a questa funzionalità ora puoi trasferire i giochi per PS5 dalla memoria di archiviazione interna della console alla memoria di archiviazione estesa USB. È il modo perfetto per estendere la capacità di archiviazione della tua console PS5 e, quando sei pronto per giocare, puoi copiare nuovamente i tuoi giochi per PS5 nella memoria di archiviazione interna della console. È più veloce reinstallare i giochi per PS5 dalla memoria di archiviazione estesa USB che scaricarli nuovamente o copiarli da un disco.

Poiché l’unità SSD di PS5 consente il caricamento ultra rapido dei giochi, i titoli per PS5 non possono essere giocati direttamente dalla memoria di archiviazione estesa USB. I giochi PS5 non possono essere scaricati direttamente sulla memoria di archiviazione estesa USB. Tuttavia, i giochi trasferiti o copiati nuovamente nella memoria di archiviazione interna verranno automaticamente aggiornati, quando possibile. Inoltre, puoi scegliere le modalità di gioco che desideri installare (ad esempio, campagna o multigiocatore) per i titoli selezionati che supportano l’opzione".

Introdotto inoltre lo Share-Play cross-gen, grazie al quale "i giocatori PS4 e PS5 possono ora utilizzare Share Play mentre chattano nei party. Ciò significa che gli utenti della console PS5 possono consentire ai loro amici su console PS4 di visualizzare la loro schermata di gioco o persino provare i giochi per PS5 tramite Share Play e viceversa".

Tra le altre novità, è stato migliorato il menù di Base della console con cui sarà più facile accedere a contenuti e funzionalità; aggiunta la possibilità di disattivare la chat e regolare il volume dei giocatori; introdotta la funzione di pre-download degli aggiornamenti (opzione che dovrete spuntare tra le impostazioni); nuovi modi per personalizzare la raccolta dei giochi; zoom per lo schermo; introdotte nuove opzioni legate alla schermata delle statistiche dei trofei. Per tutti gli altri dettagli vi rimandiamo al post ufficiale pubblicato sul PlayStation Blog.