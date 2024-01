PS5 domina a dicembre in Europa, EA Sports FC 24 è il gioco più venduto a Natale

Dicembre è stato un mese positivo per le vendite di videogiochi per PC e console in Europa, con un totale di 26.6 milioni di videogiochi fisici e digitali venduti in cinque settimane, dato in aumento del 3.6% rispetto allo stesso periodo del 2022.

EA Sports FC 24 guida il mese di dicembre anche se le vendite sono in calo dell'11.5% rispetto a quelle di FIFA 23 nel dicembre 2022, titolo che poteva però contare sul traino dei Mondiali di Calcio di novembre e dicembre.

Call of Duty Modern Warfare 3 scende al secondo posto nel suo secondo mese di presenza sul mercato mentre il gradino più basso del podio è appannaggio di Hogwarts Legacy che registra il suo miglior mese in Europa dopo quello di lancio (febbraio 2023).

EA Sports FC 24 (EA) 2all of Duty Modern Warfare 3 (Activision Blizzard) Hogwarts Legacy (Warner Bros) Super Mario Bros Wonder (Nintendo) (vendite digitali escluse) Grand Theft Auto 5 (Rockstar) Avatar Frontiers of Pandora (Ubisoft) Red Dead Redemption 2 (Rockstar) Marvel's Spider-Man 2 (Sony) Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) (vendite digitali escluse) Assassin's Creed Mirage (Ubisoft)

Avatar Frontiers of Pandora deve accontentarsi del sesto posto nel mese di lancio, con vendite pari alla metà di quelle totalizzate da Assassin's Creed Mirage a ottobre.

Sul fronte hardware, sono state vendute 1.27 milioni di console in Europa a dicembre con PS5 che guida la classifica registrando vendite in aumento del 66% rispetto allo stesso mese del 2022. Nintendo Switch al secondo posto con vendite in calo del 7% su base annuale, infine Xbox Series X/S mantiene la terza posizione anche se le vendite calano del 19% di anno in anno.