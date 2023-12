PS5 domina a novembre negli USA, COD Modern Warfare 3 il gioco più venduto

PlayStation 5 è stata la console più venduta a novembre 202 in Nord America, sia per quanto riguarda le vendite in dollari che le unità distribuite. Secondo posto per Xbox Series X/S (vendite combinate) e ultimo gradino del podio per Nintendo Switch.

PlayStation 5 è la console di maggior successo negli Stati Uniti quest'anno, con Nintendo Switch al secondo posto e Xbox Series X/S in terza posizione. Il mese di novembre (mese del Black Friday) ha visto le spese per l'hardware in calo dell'1% rispetto a dodici mesi fa mentre aumentano del 3% le vendite degli accessori con i controller in testa e il DualSense Midnight Black che si conferma l'accessorio più venduto del 2023 negli USA.

C'è poi il caso di PlayStation Portal, che secondo i dati di novembre, sarebbe la quarta console più venduta del mese, nonostante le poche unità distribuite al lancio. Secondo Circana, PlayStation Portal non è un accessorio e sembra che la stessa Sony abbia chiesto all'agenzia di analisi di considerare questo dispositivo proprio come una console da gioco al momento di monitorare le vendite.

Per quanto riguarda invece la classifica software, novembre negli Stati Uniti è dominato da Call of Duty Modern Warfare 3, seguito da Marvel's Spider-Man 2 e Hogwarts Legacy.