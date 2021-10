PS5 domina in Spagna: è la console più venduta per la terza settimana consecutiva

Nonostante la ben nota scarsa disponibilità di console a causa della crisi dei semiconduttori che andrà avanti fino al 2023, PlayStation 5 continua a segnare ottimi risultati in termini di vendita, rivelandosi un successo continuo anche in Spagna.

Stando infatti agli ultimi dati di vendita relativi alla penisola iberica, la console next-gen di Sony si è rivelata la console più venduta per la terza settimana consecutiva. Nello specifico, nel periodo compreso tra il 20 e il 26 settembre 2021, sono state vendute in totale 8500 piattaforme, cifre quasi triple rispetto a quanto piazzato dalla seconda classificata Nintendo Switch, che si è fermata a 2900 unità. Molto indietro invece i nuovi sistemi di casa Microsoft, con Xbox Series X e Xbox Series S che hanno piazzato rispettivamente 300 e 400 unità, mentre la "vecchia" PS4 registra numeri pari a 450. Questi risultati ottenuti dal nuovo sistema Sony si uniscono allo stesso successo raggiunto nel Regno Unito: PS5 continua a dominare in UK, risultando la console più venduta del mese di settembre 2021.

Lato software, invece, in Spagna si segna il dominio di Grand Theft Auto V, che per la sesta settimana consecutive risulta il gioco più venduto in Spagna con altre 6800 copie vendute. Seguono a ruota Animal Crossing: New Horizons e la versione Switch di Dragon Ball Z Kakarot.