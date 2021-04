PS5 domina ancora in Spagna: meglio di Switch e Xbox Series X|S a marzo

Come riportato sulle pagine di Vandal, PlayStation 5 continua a dominare le classifiche hardware in Spagna. A dispetto di un sempre presente problema di scorte che continua ad inficiarne l'andamento sul mercato, la console next-gen Sony è riuscita a primeggiare nuovamente in territorio iberico nella settimana che va dal 15 al 21 marzo.

PlayStation 5 è riuscita a piazzare 10.850 unità a metà marzo (8.050 pezzi con lettore ottico, 2.800 in versione digitale), facendo registrare dunque dei numeri migliori rispetto a Nintendo Switch (4.400 pezzi), PlayStation 4 (1.000 pezzi), Xbox Series S (575 pezzi), Xbox Series X (400 pezzi) e Xbox One (100 pezzi). Considerata la scarsa quantità di console next-gen disponibili nei negozi, potrebbe essere questo semplicemente il frutto di restock più significativi da parte di Sony, ma ciò che è certo è che PS5 si sta imponendo come console più venduta da ormai diverse settimane in territorio spagnolo.

Passando alle vendite software, troviamo invece vittoriosa Nintendo Switch, che occupa le prime due posizioni del podio con Super Mario 3D World + Bowser's Fury e Animal Crossing New Horizon, seguiti da Grand Theft Auto V in versione PlayStation 4. Di seguito, vi riportiamo la top 10:

Super Mario 3D World + Bowser's Fury (Switch) Animal Crossing: New Horizons (Switch) Grand Theft Auto V (PS4) Hades (Switch) Minecraft (Switch) Spider-Man: Miles Morales (PS5) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville (Switch) Ring Fit Adventure (Switch) Call of Duty: Black Ops IIII (PS4)

Nel frattempo, stando all'ultimp report di Bloomberg, si è scoperto che la carenza di scorte di PS5 e Xbox Series X|S potrebbe essere dovuta alla produzione di chip da un dollaro. Il tutto mentre i bagarini continuano a far danni e persino vantarsi di aver guadagnato migliaia di sterline grazie a PS5.