PS5 domina le vendite in UK, ma Xbox Series X/S ha avuto una grande crescita a settembre

Settembre 2023 è stato un mese positivo sia per Sony che per Microsoft nel Regno Unito: sia PlayStation 5 che Xbox Series X/S hanno registrato ottimi risultati a livello commerciale, come ci fa sapere Christopher Dring di Games Industry.

Dopo aver già confermato che PS5 ha conquistato l'Europa a settembre 2023, Dring conferma il medesimo risultato per lo stesso mese riferendosi al solo mercato UK, dove la piattaforma Sony continua ad essere la più venduta segnando anche una crescita del 24% rispetto a quanto registrato ad agosto 2023.

L'aumento più significativo proviene comunque da Xbox Series X/S, che segna una crescita pari al 136% in confronto allo scorso agosto: a spingere così in avanti le vendite dei sistemi Microsoft ci ha pensato soprattutto Starfield, atteso come uno dei titoli più caldi e promettenti di tutta l'annata. In generale il mercato console ha guadagnato a settembre un +44% rispetto al mese precedente, ed anche Nintendo Switch è in crescita, pari al 18%. In generale, comunque, con PS5 che è stata la più venduta a settembre anche negli USA, la console Sony continua a godere di un successo costante che sembra destinato a proseguire anche nei prossimi mesi.

Parlando di Starfield, il kolossal sci-fi di Bethesda è stato il secondo gioco più venduto in assoluto di settembre 2023 calcolando la distribuzione sia fisica che digitale. Davanti a lui c'è solo EA Sports FC 24, mentre il gradino più basso del podio è occupato da Mortal Kombat 1. Di seguito ecco la Top 10 completa relativa allo scorso settembre:

EA Sports FC 24 Starfield Mortal Kombat 1 NBA 2K24 Hogwarts Legacy Payday 3 Grand Theft Auto V Red Dead Redemption II Minecraft The Crew Motorfest

In totale sono stati venduti 3.5 milioni di giochi tra tutte le piattaforme, segnando così una crescita dell'1% rispetto ai dati di settembre 2022. Infine, sono stati venduti 663.208 accessori, aumentati del 17.3% in confronto ad agosto 2023 ma calati dell'11.6% se paragonati ai dati di settembre 2022. Il DualSense bianco PS5 e il Controller Xbox nero sono gli accessori più acquistati dai consumatori.