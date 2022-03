PS5: nuovo drop da GameStop, oggi tutte le info per l'acquisto

Come promesso, un nuovo drop di PlayStation 5 è previsto per la giornata di oggi, mercoledì 23 marzo, per saperne di più dovremo però attendere la puntata settimanale di GameStop TV in onda a partire dalle 16:00.

Segui la diretta e afferra PS5 Standard (Versione Bundle). Scopriamo insieme le novità su GTA V grazie alla nuovissima Expanded & Enhanced Edition e cosa possiamo aspettarci dai futuri aggiornamenti del gioco... e di un possibile GTA VI! Sintonizzati in live su GS TV questo MERCOLEDì dalle 16, durante la puntata vi mostreremo come acquistare PS5 (Standard Edition) in versione Bundle.

Nel corso del pomeriggio dunque sarà possibile acquistare PlayStation 5 Standard Edition in bundle da GameStop, per tutti i dettagli dovremo però necessariamente seguire la trasmissione in onda sul canale Twitch di GameStop a partire dalle 16:00, durante la live i conduttori sveleranno le modalità di acquisto e probabilmente l'orario del restock, che potrebbe essere leggermente successivo alle 16:00.

Si tratta sicuramente di una buona occasione per provare ad acquistare la console Sony, i drop negli ultimi mesi sono stati poco frequenti, la speranza è che possano aumentare con l'arrivo della primavera e dell'estate ma non sappiamo con certezza quando avverranno ulteriori restock di PS5.