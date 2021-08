PS5: nuovo drop a sorpresa da GameStopZing il 27 agosto ma è subito sold-out

Dopo i drop di Mediaworld di metà settimana (di cui uno annullato e rimandato a data da destinarsi a causa di problemi non meglio specificati) anche GameStopZing questa mattina ha messo in vendita nuove scorte di PlayStation 5.

Nelle prime ore della mattina di venerdì 27 agosto il celebre rivenditore ha messo in vendita sul sito (esclusivamente online quindi, e non nei negozi) un nuovo stock di PlayStation 5 in versione liscia o in bundle con giochi e accessori, nel momento in cui scriviamo però la vendita è terminata e le console sono sold-out, dunque non è più possibile acquistare una PS5 da GameStopZing.

Al momento non sappiamo quando i retailer riceveranno nuove scorte, continueremo ad aggiornarvi sulla situazione, tra i rivenditori che stanno effettuando drop più o meno regolari troviamo GameStopZing e Mediaworld mentre tutto tace per quanto riguarda Amazon e altre catene italiane.

Nuove scorte potrebbero tornare disponibili nel corso del mese di settembre anche da GameStopZing, probabilmente ancora per qualche tempo si procederà esclusivamente con la vendita online e non sarà possibile trovare PS5 nei negozi (a meno ovviamente di effettuare un preordine in-store), questo proprio a causa delle scarse scorte disponibili, problematica che si spera possa essere risolta definitivamente tra la fine dell'anno e la prima metà del 2022.