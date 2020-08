PS5, DualSense e accessori: quanto costano? Trapelano i prezzi, ma saranno veri?

Come sottolineato dalla redazione di TheSixthAxis e da diversi utenti sui social, il negozio francese di Carrefour avrebbe mostrato per pochi istanti la pagina riassuntiva per i preordini di PlayStation 5, del controller DualSense e degli accessori, con tanto di prezzi esposti per ciascun prodotto!

I giornalisti di TheSixthAxis riprendono l'immagine apparsa su Twitter della schermata di Carrefour.fr che riporta il prezzo di lancio della console nextgen di Sony, del pad DualSense e di accessori come le Cuffie Pulse 3D, la camera HD e la postazione di ricarica per i controller, senza però fornire alcun chiarimento sulla data di commercializzazione.

Eccovi allora i prezzi di PS5, DualSense e accessori che sembrerebbero essere stati esposti per brevi attimi dai curatori del sito francese di Carrefour. C'è da dire che tutti gli accessori sono stati prezzati 49.99 euro e questo farebbe pensare ad un placeholder, in attesa di prezzi ufficiali ancora da definire. Non è chiaro invece se i prezzi della console siano accurati o anche in questo caso si tratti di costi provvisori.

PlayStation 5 Digital Edition: 399 euro

PlayStation 5: 499 euro

Cuffie Pulse 3D: 49,90 euro

Postazione di Ricarica per due controller DualSense: 49,90 euro

Controller DualSense: 49,90 euro

Camera HD di PS5: 49,90 euro

Telecomando Multimedia per PS5: 49,90 euro

In attesa di ricevere una conferma o una smentita ufficiale da parte di Carrefour.fr e dalla divisione PlayStation di Sony, vi ricordiamo che il colosso tecnologico giapponese ha fissato per il 6 agosto uno State of Play incentrato sui giochi in arrivo nei prossimi mesi su PS4 e PlayStation VR.