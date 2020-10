PS5: il DualSense e gli altri accessori saranno disponibili tra pochi giorni?

Qualche giorno fa si era parlato della possibilità che gli accessori di PlayStation 5 potessero arrivare in anticipo nei negozipossibilità che gli accessori di PlayStation 5 potessero arrivare in anticipo nei negozi rispetto alla console e alcuni tweet dei fan sembrano confermare quelle voci di corridoio.

Stando infatti alle immagini pubblicate fa alcuni fan su Twitter, chi ha acquistato la console e gli accessori sullo store ufficiale Sony riceverà i gadget next-gen con un bel po' d'anticipo rispetto all'uscita. Pare infatti che il colosso nipponico abbia fissato al 30 ottobre 2020 la data di lancio del controller DualSense, della PlayStation Camera e di tutti gli altri accessori che accompagneranno PlayStation 5. Non è ancora chiaro se la data d'uscita di questi prodotti è stata anticipata solo sullo store ufficiale o se anche gli altri rivenditori potranno spedirli in anticipo, ma a questo punto le probabilità che i giocatori italiani possano impugnare un controller prima del 19 novembre 2020 sembrano essere piuttosto alte. In ogni caso scopriremo nei prossimi giorni maggiori dettagli sulla spedizione degli accessori di PlayStation 5, il cui arrivo anticipato ci permetterà di scoprire qualche informazione aggiuntiva grazie ai video unboxing degli utenti.

Sapevate che su PS5 sarà possibile salvare video e screenshot a 4K con il tasto Create del DualSense?