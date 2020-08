PS5: il DualSense e gli accessori nei nuovi video a 360 gradi di Sony

I curatori del PlayStation.com aggiornano la sezione del portale dedicata a PS5 per aggiungere delle animazioni a 360 gradi dedicate al controller DualSense e agli accessori principali della console nextgen di Sony.

Le sezioni aggiornate dal colosso tecnologico giapponese aggiungono dei video a 360 gradi del Controller Wireless DualSense, delle Cuffie Wireless con Microfono PULSE 3D, del Telecomando Media e della Telecamera HD di PlayStation 5.

Grazie a queste animazioni, i gestori del sito ufficiale PlayStation danno modo ai più curiosi di osservare da tutte le angolazioni il pad della console Sony di prossima generazione e le diverse periferiche che ne accompagneranno l'uscita sul mercato a fine 2020. In calce alla notizia trovate il link al sito PlayStation.com, con le schede dove è possibile ammirare questi filmati a 360 gradi.

L'aggiornamento del portale contribuisce indirettamente a rafforzare le voci di corridoio sull'arrivo di importanti novità legate a PS5, come l'apertura per i preordini, la data di commercializzazione o persino il prezzo. Nei giorni scorsi, ad esempio, ha destato particolare clamore un dubbio leak sul prezzo di PS5 e accessori proveniente dal negozio francese di Carrefour. Decisamente più attendibili sono invece le indiscrezioni raccolte da Bloomberg sull'arrivo ad agosto di un non meglio specificato annuncio su PS5 dopo lo State of Play.