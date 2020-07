PS5, il DualSense è un 'adorabile giocattolo': l'entusiasmo del team di Deathloop

In seguito all'annuncio dell'esclusività temporale di Deathloop su PS5, il team di Arkane, parte della famiglia Bethesda, torna a discutere del nuovo hardware Sony.

Ad esprimersi in merito è nello specifico Dinga Bakaba, Game Director responsabile dello sviluppo di Deahloop, nel corso in una video intervista concessa ai colleghi di IGN.com. Durante la chiacchierata, che potete trovare in formato integrale direttamente in apertura a questa news, l'autore videoludico ha evidenziato come per il proprio team vi siano diverse motivazioni per essere entusiasti di PlayStation 5. Tra le ragioni citate figurano i miglioramenti in arrivo in termini di fedeltà visiva e di framerate, con quest'ultimo particolarmente rilevante per un team impegnato su di un titolo dal gameplay adrenalinico.



Tuttavia, a stuzzicare maggiormente la mente creativa di Dinga Bakaba sembrano essere le potenzialità offerte dal DualSense, controller destinato a raccogliere l'eredità dell'attuale DualShock 4. Il Director ha ribadito che Deathloop sfrutterà le caratteristiche del pad PS5: feature come il feedback aptico e i trigger resistivi si presentano infatti come molto interessanti per Arkane, tradizionalmente dedita allo sviluppo di giochi in prima persona e dunque alla costante ricerca di strumenti con cui garantire una maggiore immersività. "Penso che ogni game designer del mondo che ha messo le proprie mani sul DualSense pensi che sia un adorabile giocattolo,- ha concluso - e credo che anche i giocatori apprezzeranno quelle funzionalità".