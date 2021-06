PS5 e DualSense si aggiornano: disponibile il nuovo firmware per l'hardware Sony

Alla vigilia del debutto di Ratchet & Clank: Rift Apart, il team di Sony ha reso disponibile un nuovo aggiornamento per PlayStation 5 e per il relativo controller DualSense.

Nello specifico, si tratta del firmware 21.01-03.20.00.04, aggiornamento di sistema ora disponibile per la console di nuova generazione. Il nuovo update destinato a PlayStation 5 non sembra ad ogni modo portare con sé particolari innovazioni, con un peso pari a soli 900 MB circa. Nelle note descrittive legate all'update, Sony di è peraltro limitata a indicare un generico intervento di "miglioramento delle performance di sistema".

Contestualmente, Sony ha provveduto a pubblicare anche un ulteriore aggiornamento per il controller DualSense. Anche in questo caso, le informazioni sull'aggiornamento non sono molte, con la scoperta delle novità affidata agli utenti. Tra questi ultimi, figurano diversi giocatori che dalle pagine del forum NeoGaf segnalano una apparente risoluzione del bug del DualSense legato all'indicatore dello stato della batteria.

Al momento, non sono disponibili ulteriori dettagli sugli update di PlayStation , ora disponibili per il download sulla console next-gen. Proseguono nel frattempo gli sforzi di Sony per accrescere i livelli di sicurezza su PSN, mentre continua a manifestarsi su tutti i principali mercati videoludici del mondo il problema della carenza di scorte di PlayStation 5.