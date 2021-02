PS5 e DualSense, in arrivo il Back Button aggiuntivo? Avvistato un brevetto

Presentato nel dicembre 2019, il Back Button per il DualShock 4 rappresentava uno strumento di espansione dei tasti a disposizione dei giocatori sul controller di PlayStation 4.

Innestando lo strumento sul retro del pad, si otteneva infatti una superficie aggiuntiva, alla quale attribuire liberamente le configurazioni di comando e input preferite. Un sistema interessante, che modificava la struttura originaria del DualShock 4 concepito per il lancio di PlayStation 4. Ora, tuttavia, il Back Button potrebbe fare un ulteriore ritorno, per approdare questa volta sul DualSense di PlayStation 5.

Non si tratta di una certezza, - da Sony non è infatti giunta alcuna comunicazione in merito - ma l'eventualità è stata suggerita dall'avvistamento di un brevetto registrato dalla compagnia nipponica presso i database della WIPO (World Intellectual Property Organization). Quest'ultimo, come potete verificare dall'immagine presente in calce, sembra riferirsi piuttosto chiaramente a un modello di Back Button per controller PlayStation. Registrato nell'estate dello scorso anno, il brevetto è stato reso pubblico il 4 febbraio 2021.



In attesa di eventuali annunci in tal senso, la console Sony di nuova generazione resta introvabile, con lo spettro sollevato da Bloomberg di un possibile protrarsi a lungo della carenza di scorte di PS5 e Xbox Series X.