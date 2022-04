PS5 e DualSense: in arrivo su PC Windows e Mac il software per aggiornare il controller?

L'analisi della cache del sito ufficiale PlayStation.com svela i piani di Sony per l'imminente lancio del DualSense Firmware Updater, un software che renderà possibile aggiornare il controller PlayStation 5 direttamente da PC Windows o Mac OS.

Il programma in questione andrà quindi a colmare la lacuna rappresentata dall'attuale impossibilità di effettuare l'aggiornamento firmware del controller DualSense senza l'ausilio di una PlayStation 5. La distribuzione del software citato "internamente" dal sito PlayStation dovrebbe essere legata all'accettazione di un accordo di licenza con l'utente finale (EULA) e, successivamente, alla possibilità di effettuarne il download (supponiamo in via del tutto gratuita) dal portale ufficiale di Sony.

Grazie al DualSense Firmware Updater, il colosso tecnologico giapponese potrebbe facilitare il compito degli sviluppatori e dei modder interessati a supportare il controller PS5 e le sue funzionalità evolute, come il feedback aptico e i trigger adattivi, nei videogiochi da fruire in ambiente PC Windows e Mac OS. Staremo a vedere.

Nel frattempo, vi rimandiamo a questo nostro approfondimento sull'app gratis DualSenseX per PC che migliora la compatibilità del controller PlayStation 5 su computer.