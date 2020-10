PS5 e DualSense: avvistata una versione nera, ne parliamo in video!

In seguito alla presentazione di PlayStation 5 e del DualSense, molti videogiocatori si sono domandati se Sony avesse intenzione di presentare sul mercato anche una versione completamente nera del nuovo controller.

A differenza di quanto visto per il DualShock 4, la cui colorazione "standard" è per l'appunto total black, il DualSense si presenta invece in versione bicromatica, con una netta prevalenza di bianco. Al momento, tuttavia, non è stata presentata alcuna versione alternativa del controller, mostratosi al pubblico unicamente nel modello protagonista del primo reveal. Di recente, tuttavia, l'avvistamento di un DualSense nero ha attirato la curiosità degli appassionati.

Protagonista di alcuni scatti parte della documentazione della Federal Communications Commission USA, l'hardware si è mostrato sia esteriormente sia nella componentistica. Alcune delle caratteristiche del misterioso DualSense nero, tuttavia, fanno dubitare della possibilità che sia destinato a essere messo in commercio. Tutti gli indizi sembrano invece puntare su di un pad in versione provvisoria o destinato alla realizzazione di test. Per presentare tutti i dettagli, la Redazione di Everyeye ha confezionato un breve video dedicato, che potete trovare sia in apertura a questa news sia sul Canale YouTube di Everyeye. Ricordandovi che manca ormai meno di un mese al debutto di PlayStation 5 sul mercato italiano, vi auguriamo una buona visione!