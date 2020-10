PS5: DualSense avvistati da Wallmart nella loro confezione originale

Manca meno di un mese al lancio di PlayStation 5, e la catena distributiva imbastita da Sony è in piena attività. In queste settimane il colosso giapponese sta inviando ai rivenditori di tutto il mondo le console e gli accessori, pronti per essere messi in vendita per tutti i giocatori in trepidante attesa.

L'attenzione e la curiosità sono ai massimi livelli, e quando è così ai fan non sfugge assolutamente nulla: quest'oggi hanno cominciato a circolare in rete un paio di fotografie scattate presso uno dei negozi di Wallmart - nota catena operante nel Nord America - ritraenti dei DualSense nella loro confezione originale che attendono solamente di essere messi in vendita. Non sappiamo quando potranno essere acquistati, ma tutto lascia intendere che la messa in vendita avverrà prima del lancio della console: stando alle e-mail ricevute da alcuni giocatori, il negozio ufficiale di Sony comincerà a spedire gli accessori di PS5 il prossimo 30 ottobre, per cui non ci stupiremmo affatto se alle catene statunitensi venisse dato il via libera lo stesso giorno.

PlayStation 5, ricordiamo, verrà lanciata negli Stati Uniti d'America il 12 novembre, mentre noi italiani dovremo attendere il 19 novembre. Dalle nostre parti, il DualSense viene dato in consegna per il 12 novembre, quindi con una settimana di anticipo rispetto all'uscita di PS5. A proposito del controller, lo sapete che è stata avvistata una versione nera del DualSense?