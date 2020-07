PS5: il DualSense si mostra dal vivo al Summer Game Fest!

Dopo averci mostrato un assaggio del DualSense di PS5 con un'immagine ad alta risoluzione, come promesso Geoff Keighley ci ha offerto uno sguardo approfondito sul nuovo controller di prossima generazione di casa Sony nel corso di una nuova diretta del Summer Game Fest.

Il celebre conduttore ha cominciato mostrato il DualSense da ogni angolazione, per poi illustrare nel dettaglio le sue caratteristiche distintive, come il microfono integrato, grazie al quale è possibile comunicare senza usare un headset, il feedback aptico, che permette di percepire una varietà di sensazioni durante il gioco (come il faticoso incedere di una macchina nel fango o la differenza del muoversi su diverse superfici) e i trigger adattivi, che permettono di sentire la tensione delle azioni (come quando si tende la corda di un arco per scoccare una freccia). Tutte soluzioni che puntano ad aumentare ulteriormente la sensazione di immersività nei giochi. Tra i titoli che supporteranno queste funzioni ci saranno, tra gli altri, FIFA 21, Gran Turismo 7 e Astro's Playroom.

Proprio quest'ultimo gioco, che sarà pre-caricato in ogni PS5, è stato il protagonista della seconda parte della presentazione, dal momento è stato giocato in diretta con il fine di illustrare le potenzialità del DualSense.

Cosa ve ne pare del DualSense di PlayStation 5? Vi piace il suo look "dal vivo"? PS5, ricordiamo, è attesa sugli scaffali entro le festività natalizie di quest'anno, ma è ancora priva di una data d'uscita ufficiale e pure di un prezzo.