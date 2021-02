PS5 e DualSense, tra Back Button e Drifting: tutte le novità in video

Il controller di PlayStation 5 rappresenta sicuramente uno degli elementi più distintivi della console di nuova generazione creata dai tecnici di casa Sony.

Le potenzialità del DualSense, che consente agli sviluppatori di garantire un maggior livello di immersività grazie al feedback aptico e ai grilletti adattivi, hanno conquistato molti dei giocatori che hanno già compiuto il passaggio alla next gen, impressionando in particolare per i livelli raggiunti con Astro's Playroom. Tuttavia, l'esordio del nuovo pad di PlayStation 5 non è stato completamente indolore: in maniera simile a quanto accaduto con i Joy-Con di Nintendo Switch, anche il DualSense è stato infatti interessato da fenomeni di Drifting.

Il tema è tornato di recente ad essere al centro del dibattito legato all'attualità videoludica, di concerto con l'avvistamento di un brevetto che sembra suggerire il possibile arrivo di un Back Button pensato appositamente per il DualSense di PS5. Per analizzare entrambe le interessanti tematiche, la Redazione di Everyeye ha realizzato un video interamente dedicato, nel quale vengono prese in considerazione le più recenti novità connesse al pad di PlayStation 5. Come sempre, il filmato in questione è disponibile direttamente in apertura a questa news, oltre che sulle pagine del Canale YouTube di Everyeye: buona visione!