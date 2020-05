PS5 e DualSense: batteria caricata in wireless? Spunta un brevetto

In attesa di scoprire se la prima settimana di giugno accoglierà effettivamente il reveal di PlayStation 5, un nuovo brevetto targato Sony Interactive Entertainment attira l'interesse del pubblico.

Il documento ha per protagonista in sistema di ricarica wireless per controller. Quest'ultima ha per protagonista un supporto per pad che possa svolgere contemporaneamente due funzioni: ampliare il numero di tasti a disposizione del giocatore e ricaricare la batteria dell'hardware tramite collegamento wireless ad un dispositivo che funga da base. Un brevetto sicuramente interessante, che ha portato diversi osservatori ad ipotizzare che tale tecnologia possa essere implementata a supporto del nuovo DualSense.

In verità, in tal senso è importante sottolineare che il brevetto, divenuto pubblico in questi giorni, è stato tuttavia depositato da Sony nell'agosto 2018 e contiene al suo interno riferimenti al DualShock 4 e alla possibilità di sfruttare anche una soltanto delle due funzioni identificate. Appare dunque realistico ipotizzare che il brevetto possa essere legato a quello che in seguito è stato presentato da Sony come Back Button Attachment per DualShock 4.



Ovviamente, non è escluso che la tecnologia possa trovare piena applicazione col nuovo controller di PlayStation 5, ma, come sempre quando si parla di brevetti, non è in alcun modo scontato.