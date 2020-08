PS5, oltre alla grafica: tutte le novità sul DualSense in video!

Come ormai noto, il debutto di PlayStation 5 sarà accompagnato dall'esordio di una nuova tipologia di controller, che andrà a raccogliere l'eredità della linea DualShock, attualmente rappresentata dal pad di PS4.

Stiamo ovviamente parlando del DualSense, attorno al quale cresce la curiosità del pubblico, che non ha ancora avuto la possibilità di testarlo con mano. Un requisito probabilmente essenziale per comprendere a pieno le novità introdotte dai team Sony sull'hardware, in particolar modo in termini di implementazione di un sistema di feedback aptico e supporto a grilletti adattivi.



È dunque facilmente comprensibile l'attenzione che hanno riscosso alcune immagini emerse online di recente: stiamo infatti parlando di presunti scatti raffiguranti il DualSense, accompagnati dalle impressioni di un utente che riferisce di essere impiegato in un'azienda che si sta occupando del testing del prodotto. Ancor più interessanti sono le dichiarazioni rilasciate dal CEO di Immersion, azienda che ha supportato Sony nella creazione della tecnologia impiegata per il feedback Aptico.



Per riassumere tutte le principali nuove informazioni sul controller di PlayStation 5, la Redazione di Everyeye ha dunque realizzato un video dedicato, che potete trovare direttamente in apertura a questa news o sul Canale YouTube di Everyeye: buona visione! Al momento, lo ricordiamo, non si hanno ancora informazioni ufficiali su quello che sarà il prezzo di PlayStation 5 e la data di uscita della console, mentre la campagna pubblicitaria di PS5 è approdata in Champions League.