PS5 e DualSense: il brevetto del controller nextgen illustra le funzioni del microfono

Dopo aver ammirato le prime immagini del DualSense e approfondito la conoscenza del controller nextgen di PS5 dalle parole dei progettisti Sony, entriamo nel dettaglio della tecnologia del pad per soffermarci sulla descrizione, presente nei documenti del brevetto, delle funzioni evolute del suo microfono integrato.

La redazione di SegmentNext ha potuto dare una rapida occhiata alle schede tecniche che accompagnano le immagini e i diagrammi esplicativi presenti nel brevetto del successore del DualShock 4.

La descrizione del microfono del DualSense offerta dal brevetto Sony ne rivela le sue caratteristiche salienti: "Quando tre o più sensori audio sono inclusi nell'array del microfono, è possibile determinare la posizione di una sorgente sonora, consentendone la localizzazione in base al tempo richiesto da ciascun sensore nel captare un determinato suono. Utilizzando questo sistema in combinazione con i sensori di movimento e di orientamento del controller, è perciò possibile determinare la posizione e l'orientamento di un oggetto fisico che costituisce la sorgente dei suoni captati dal microfono".

Il brevetto del colosso tecnologico giapponese si sofferma poi sulle potenzialità del microfono di DualSense in un contesto che prevede, ad esempio, delle sessioni di gioco particolarmente rumorose e con diversi utenti presenti nella medesima stanza: "Quando si utilizzano più controller, i dati audio acquisiti dai controller multipli possono essere analizzati in combinazione per determinarne l'esatta posizione da cui provengono i suoni, il tutto con un livello di precisione particolarmente elevato". Cosa ne pensate di queste funzionalità audio? Prima di lasciarvi alla lavagna dei commenti, vi invitiamo a leggere questo nostro speciale sul controller DualSense di PlayStation 5.