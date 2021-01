PS5: DualSense e Camera HD, GameStopZing regala Plus e credito PSN con gli accessori

Nel nuovo Volantone di gennaio 2021 di GameStopZing c'è spazio anche per un paio di iniziative promozionali indirizzate ai videogiocatori in possesso di PlayStation 5. Scopriamole assieme.

GameStopZing offre dei ghiotti incentivi sull'acquisto di due degli accessori disponibili per la console di nuova generazione di Sony. Comprando il nuovo controller wireless DualSense al prezzo di 70,98 euro, riceverete in regalo un mese di abbonamento a PlayStation Plus, dal valore di 8,99 euro. Portandovi a casa una Camera HD a 59,98 euro, potrete invece scegliere fra tre differenti regali: un mese di Spotify Premium, un mese di abbonamento a DAZN oppure ancora una PlayStation Network Card da 10 euro. La promozione sarà attiva finché sarà valido il nuovo Volantone di GameStopZing, ossia fino al 27 gennaio, ed è valida sia online che in negozio.

Ne approfittiamo per segnalare che il Volantone di GameStopZing include anche degli sconti sui preordini dei giochi per Nintendo Switch, un'offerta sul controller Xbox Series X|S e i nuovi Sconti Big, che permettono di acquistare due giochi e pagare il meno caro solo 5 euro.