PS5 e DualSense: capacità e durata della batteria a confronto con il controller PS4

Oltre alla nostra, immancabile recensione di PlayStation 5, la scandenza dell'embargo consente alla stampa di settore l'opportunità per esporre nel dettaglio tutti gli approfondimenti dedicati alla console nextgen di Sony, ivi comprese le analisi sulla capacità e sulla durata effettiva del controller DualSense.

Tra le tante analisi pubblicate in queste ore dai colleghi della stampa internazionale, citiamo l'approfondimento realizzato dai giornalisti di TrustedReviews che parte dal raffronto tra la capacità della batteria del DualSense di PS5 con quella del controller DualShock 4 di PS4.

L'analisi di TrustedReviews conferma i dati anticipati in questi mesi da Sony e dalla scheda tecnica con le specifiche di PS5, sottolineando come il DualSense di PlayStation 5 vanti una batteria interna di 1.560 mAh, con una capacità di circa 1,5 volte superiore a quella della batteria da 1.000 mAh del DualShock 4 di PS4.

All'aumento della capacità del DualSense, però, non sembra corrispondere un analogo miglioramento nella durata effettiva del controller. Nelle prove condotte dalla nostra redazione, infatti, abbiamo appurato che nei giochi che fanno un utilizzo estensivo delle funzionalità del DualSense, come Astro's Playroom, la longevità effettiva non supera le 4 ore, e questo dopo aver effettuato un ciclo di ricarica completa. In titoli come Spider-Man Miles Morales, invece, tali valori aumentano e raggiungono le 6 ore.

I giornalisti di TrustedReviews e PSU.com, invece, affermano di aver portato la longevità del DualSense fino a 13 ore, ma presumibilmente dopo aver testato il controller di PlayStation 5 con titoli retrocompatibili o comunque con giochi che non sfruttano appieno le funzionalità dei trigger adattivi, del microfono o del feedback aptico. In linea di massima, possiamo quindi affermare che la durata della batteria del DualSense è influenzata dal contesto videoludico, soprattutto in quei titoli che ne sfruttano le peculiarità hardware.

Come di consueto, non esitate a servirvi della bianca lavagna dei commenti per condividere i vostri giudizi e fornirci degli spunti per compiere ulteriori test sulle funzionalità del DualSense.