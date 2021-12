PS5: i nuovi DualSense colorati e la cover nera in preordine da GameStop

Da GameStop è possibile preordinare il DualSense in tre nuovi brillanti colori e le cover per PlayStation 5 e PlayStation 5 Digital, in arrivo all'inizio del 2022. Una serie di nuovi accessori coloratissimi per personalizzare la console next-gen di Sony.

Il controller DualSense è in preordine nelle varianti Starlight Blue, Galactic Purple e Nova Pink al prezzo di 75.98 euro l'uno con disponibilità prevista per il 14 gennaio 2022. I nuovi controller si distinguono solamente per le colorazioni inedite mentre non ci sono differenze per quanto riguarda il design e le funzionalità, che restano quelle del DualSense bianco venduto in bundle con la console.

Disponibili anche le cover ufficiali Sony per PS5 e PS5 Digital:

Realizzate da PlayStation : le uniche cover per console realizzate da PlayStation per PS5 con il livello qualitativo che ti aspetti

: le uniche cover per console realizzate da PlayStation per PS5 con il livello qualitativo che ti aspetti Facili da usare : basta rimuovere la cover bianca originale della tua console PS5 e inserire la nuova al suo posto

: basta rimuovere la cover bianca originale della tua console PS5 e inserire la nuova al suo posto Completa il look: abbina le cover per console PS5 con un controller wireless DualSense con tonalità affini

Al momento è possibile preordinare la cover PS5 nera Midnight Black e la cover PS5 Digital Midnight Black nera al prezzo di 55,98 euro con uscita prevista per il 21 gennaio 2022. Le altre colorazioni non sono ancora disponibili per il preordine.