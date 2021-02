PS5: CMP Shells vende DualSense in colorazione nera con logo e tasti rétro a 125$

Non a tutti sono piaciute le scelte stilistiche di Sony con il design di PlayStation 5, e così CMP Shells, compagnia che già ha offerto la possibilità di acquistare delle cover personalizzate della console next-gen e del DualSense, continua a proporre ai suoi clienti delle alternative ai prodotti immessi nel mercato da Sony.

CMP Shells ha messo in vendita una nuova edizione non ufficiale del DualSense in colorazione nera che strizza l'occhio ai più nostalgici fan del brand Sony. Il controller, per la precisione, inizierà ad essere distribuito tra 2-3 settimane in due edizioni distinte: con il solo logo rétro a 115 dollari, con logo e tasti PlayStation a 125 dollari. Potete dare uno sguardo ad entrambe le versioni tramite le immagini che vi abbiamo riportato in cima e in calce alla notizia.

La compagnia sta lavorando ai suoi prodotti custom sin dallo scorso novembre, quando aveva dato il via al progetto "PlateStation". Sony ha una prima volta chiesto ed ottenuto l'interruzione delle vendite dei prodotti personalizzati, e lo stesso è avvenuto quando l'azienda third-party ha pensato di riprovarci con il nome "CustomizeMyPlates". Con CMP Shells, gli organizzatori hanno deciso di brevettare le proprie cover di PS5: fintanto che il processo burocratico rimane in atto, Sony non potrà apparentemente agire in alcun modo. Gli autori hanno inoltre specificato di non aver copiato il design di Sony, ed anzi aver proposto un prodotto non solo diverso, ma superiore all'originale: "Non abbiamo replicato il design proprietario di nessuno. Le nostre cover migliorano l'originale consentendo una maggiore ventilazione. Potremo vendere anche dopo l'approvazione del brevetto".

Il DualSense è finito al centro di accese discussioni a causa dei problemi di drifting che diversi giocatori hanno rilevato utilizzando il controller: uno studio legale sta valutando l'idea di avviare una class action contro Sony.