PS5 e DualSense: come cambia il gameplay! I segreti del controller nextgen in video

Con la pubblicazione del primo spot TV mondiale di PS5 in versione estesa, per Sony è giunto il tempo di preparare il terreno per l'arrivo sul mercato della console nextgen. Il filmato che apre la campagna promozionale è interamente dedicato alle funzionalità "sensibili" del controller DualSense di PS5.

Nell'inaugurare la prossima generazione di sistemi casalinghi targati PlayStation, il colosso tecnologico giapponese ha infatti deciso di apportare dei sensibili miglioramenti al form factor del DualShock 4 per fare spazio a delle innovazioni progettuali e ingegneristiche che si rifletteranno, inevitabilmente, sul gameplay offerto dai titoli futuri.

Una volta impugnato il DualSense, gli appassionati di tutto il mondo noteranno delle importanti differenze rispetto all'attuale generazione di pad Sony, come il feedback aptico, i trigger adattivi e l'array di microfoni direzionali, grazie ai quali i progettisti di PS5 capitanati da Mark Cerny ambiscono a rivoluzionare l'esperienza di gioco.

Diversi sviluppatori hanno già espresso il proprio parere entusiastico sul DualSense e sulla sua capacità di regalare un gameplay autenticamente nextgen, basti citare in tal senso le dichiarazioni di SIE Japan sul combat system di Demon's Souls o le parole di Insomniac Games su come sfruttare il controller PS5 in Marvel's Spider-Man Miles Morales.