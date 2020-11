PS5 e DualSense come una tela: le più belle personalizzazioni dei giocatori

Era già chiaro quando Sony ha presentato le prime immagini ufficiali: con il loro design bicolore, PlayStation 5 e il suo nuovo, innovativo controller DualSense si prestano fortemente alle personalizzazioni.

In queste settimane ne abbiamo viste letteralmente di tutti i colori, quindi abbiamo ben pensato di raccogliere le opere più interessanti in un Video Speciale. Le due scocche laterali bianche di PlayStation 5 possono essere rimosse con relativa facilità, pertanto verniciarle è un gioco da ragazzi: richiede solo un po' di pazienza e attenzione. Non c'è voluto molto prima che qualcuno pensasse di realizzare una PS5 all black, tutta nera, per omaggiare lo storico passato del marchio PlayStation, in particolare il Monolite Nero che risponde al nome di PS2. Ben più ardite le soluzioni di altri videogiocatori, come la PS5 Galaxy Edition con i fiocchi metallici che creano un effetto a metà tra il glitter e una notte stellata, oppure la PS5 bianca e arancione con un teschio a sormontare il classico logo PlayStation.

Gli attacchi d'arte dei videogiocatori non terminano qui, e non hanno risparmiato il DualSense. Dal momento che le immagini valgono più di mille parole, vi lasciamo alla visione del Video Speciale in apertura di notizia. Qual è la vostra personalizzazione preferita?