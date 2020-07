PS5: DualSense a confronto con DualShock 4 di PS4 in uno scatto comparativo

Grazie alla presentazione del DualSense di PS5 condotta da Geoff Keighley abbiamo finalmente avuto modo di vedere il controller di prossima generazione dal vivo e di farci un'idea ancor più precisa sul suo aspetto.

Difficile, tuttavia, stimare le sue dimensioni mentre si trovava tra le mani di Keighley. Per fortuna il giornalista ha pensato anche a questo, e durante mentre la presentazione era ancora in corso ha pubblicato su Twitter uno scatto in alta risoluzione che mostra il DualSense di PS5 e il DualShock 4 uno di fianco all'altro. Possiamo così notare che il nuovo arrivato è più voluminoso del controller che lo ha preceduto, un aumento di dimensioni che ha permesso a Sony di montare un track pad più ampio e sicuramente più comodo da adoperare.

Potete dare un'occhiata alla comparativa anche voi dirigendovi in fondo a questa notizia. Cosa ve ne pare del DualSense di PS5? Avreste preferito un controller più piccolo? Una valutazione completa, in ogni caso, non può prescindere da una prova diretta: solo impugnandolo potremo farci un'idea sull'ergonomia e sull'usabilità. Purtroppo dovremo continuare a pazientare: PlayStation 5 arriverà sugli scaffali in tempo per le festività natalizie, ma è ancora priva di una data d'uscita precisa. Sarà premura di Sony avvisarci dell'apertura dei preordini di PS5.