PS5: DualSense e console saranno disponibili in altre colorazioni? La risposta di Sony

L'hands-on pubblico concesso a Geoff Keighley ha permesso al grande pubblico di dare un primo sguardo al nuovo controller DualSense per PlayStation 5. Tra le varie discussioni merita un approfondimento quella sui colori disponibili al lancio.

Sony ha infatti permesso al giornalista Geoff Keighley di mostrare pubblicamente il nuovo controller DualSense per PlayStation 5 nell'unica colorazione al momento conosciuta. Keighley ha condiviso le proprie impressioni mentre giocava ad Astro's Playroom che sarà preinstallato nella PS5 e funzionerà da tutorial per le esclusive funzioni del controller.

Nella successiva intervista con il boss di PlayStation Worlwide Marketing, Eric Lempel, il giornalista ha concluso la sessione ponendo una domanda ben precisa: ci saranno altri colori per il controller e per la console al momento del lancio o successivamente? Il responsabile di Sony ha risposto: "Ad un certo punto ne parleremo. In questo momento, come hai detto, richiede già abbastanza lavoro ottenere le unità che abbiamo mostrato. Ma più avanti ne parleremo".

La risposta di Lempel lascia quindi le porte aperte ad altre colorazioni del DualSense e della PlayStation 5 ma al momento del lancio potrebbe essere disponibile solo quella già mostrata in bianco e nero. Sony ha ultimamente raddoppiato i propri piani di produzione per la console next-gen e questo potrebbe offrire qualche indicazione. In attesa di saperne di più, voi cosa ne pensate?