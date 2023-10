PS5: il DualSense Cosmic Red è acquistabile ad un super prezzo

Su Amazon il DualSense per PlayStation 5 è acquistabile anche in diverse colorazioni, tra queste troviamo anche la versione di colore Cosmic Red, ora in vendita ad un prezzo scontato fino ad esaurimento scorte, il prezzo potrebbe risalire da un momento all'altro.

Questa colorazione, lanciata nel 2021 assieme alla variante Cosmic Black, fa parte delle promozioni di oggi di Amazon, entrambe sono scontate, la versione nera scende ancora di prezzo rispetto alla segnalazione che vi abbiamo fatto qualche giorno fa. I controller sono acquistabili a 61,90 euro nella colorazione Midnight Black, mentre la variante Cosmic Red al momento a 59,99 euro. Per entrambi i modelli la spedizione è immediata, infatti sono venduti e spediti da Amazon stessa, entrambi godono di garanzia totale di 24 mesi per qualsiasi tipo di malfunzionamento o inconveniente.

Di seguito i link:

Per chi non ne fosse a conoscenza, il DualSense può essere utilizzato anche per giocare su PC tramite una connessione via cavo USB-C o Bluetooth, per quest'ultima opzione è necessario un adattatore USB Bluetooth da collegare al PC.