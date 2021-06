PS5: DualSense Cosmic Red e Midnight Black disponibili da oggi

Sony ha recentemente annunciato due nuove colorazioni per il controller DualSense di PS5: Cosmic Red e Midnight Black, disponibili da quest'oggi su Amazon con spedizione immediata.

I nuovi controller sono acquistabili a 74,90 euro nella colorazione Cosmic Red, mentre la variante Midnight Black al prezzo di 69,99 euro. Per entrambi i modelli la spedizione è immediata, entrambi infatti sono venduti e spediti da Amazon stessa, quindi i prodotti godono di garanzia totale di 24 mesi per qualsiasi tipo di malfunzionamento o inconveniente.

Di seguito i link:

Per chi non ne fosse a conoscenza, il nuovo DualSense può essere utilizzato anche per videogiocare su PC tramite una connessione via cavo USB-C o Bluetooth, per quest'ultima opzione è necessario un adattatore USB Bluetooth da collegare al Personal Computer. Al momento non è previsto nessun supporto per i trigger adattivi per l'utilizzo del controller su PC, potrebbero uscire prossimamente degli aggiornamenti che ne prevedano la compatibilità.

