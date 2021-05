PS5: DualSense Cosmic Red e Midnight Black in preordine su Amazon

Sony ha recentemente annunciato due nuove colorazioni per il controller DualSense di PS5: Cosmic Red e Midnight Black, quest'ultimo dalle tinte molto simili al DualShock per PlayStation 4.

Amazon ha aperto i preordini per entrambe le colorazioni del controller, prenotatabile a 74,99 euro nella colorazione Cosmic Red, mentre la variante Midnight Black al prezzo di 69,99 euro. Per entrambi i modelli la consegna è prevista per il giorno 18 giugno, ci sarà ancora da aspettare circa un mese per poterli toccare con mano.

Vi ricordiamo che Amazon prevede la prenotazione al prezzo minimo garantito, che assicura una riduzione in automatico del prezzo pagato in caso quest'ultimo dovesse diminuire dalla data della prenotazione a quella dell'uscita.

Di seguito i link ai preordini:

Per chi non ne fosse a conoscenza, il nuovo DualSense può essere utilizzato anche per videogiocare su PC tramite una connessione via cavo USB-C o Bluetooth, per quest'ultima opzione è necessario un adattatore USB Bluetooth da collegare al Personal Computer. Al momento non è previsto nessun supporto per i trigger adattivi per l'utilizzo del controller su PC, potrebbero uscire prossimamente degli aggiornamenti che ne prevedano la compatibilità.

É possibile risparmiare ulteriormente sul preordine dei nuovi DualSense grazie ad una promozione di Amazon che prevede 6 euro di buono sconto ricaricando l'account di almeno 90 Euro.