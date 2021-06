PS5: DualSense Cosmic Red e Midnight Black, riporta un controller usato e risparmia da GSZ

I nuovi controller DuaSense di PS5 nelle colorazioni Cosmic Red e Midnight Black sono in uscita questa settimana, potete prenotarli o acquistarli da GameStopZing risparmiando sul prezzo di listino. Come? Portando indietro un controller usato!

Vi basterà portare indietro un controller PS4 o PS5 presso il punto vendita GameStopZing più vicino per risparmiare ben 40 euro riportando un DualSense e 30 euro con un DualShock 4. Il prezzo di listino dei nuovi DualSense Midnight Black e Cosmic Red è fissato a 70.98 euro con uscita prevista per il 18 giugno, una buona occasione per acquistare queste due nuove colorazioni del DualSense a prezzo ridotto, solamente per un periodo limitato e in ogni caso in base alle scorte disponibili nei singoli store.

Da GameStopZing trovate anche una vastissima selezione di accessori per PlayStation 5 tra cui le skin adesive delle squadre di calcio del campionato italiano (tra cui Napoli, Inter, Roma, Milan), Thumb Grips, stazione di ricarica, headset, gusci protettivi, cavi di ricarica, il telecomando per i contenuti multimediali, la telecamera HD e tantissimi altri prodotti.

Cosmic Red e Midnight Black sono solamente le prime delle nuove colorazioni del DualSense, controller che in futuro dovrebbe tingersi di ulteriori varianti cromatiche esattamente come accaduto con il controller DualShock di PlayStation 4.