PS5: DualSense, Cuffie Pulse 3D e Telecamera HD in preordine su Amazon

Non solo giochi PS5 su Amazon.it: il celebre rivenditore ha aggiunto in listino anche la quasi totalità degli accessori ufficiali per PlayStation 5, ora disponibili per il preordine fino ad esaurimento scorte.

Tra gli accessori disponibili troviamo il controller DualSense, la nuova Telecamera HD e le Cuffie Pulse 3D Wireless mentre non è possibile preordinare il Telecomando Media e la basetta di ricarica per il joypad.

PS5 Accessori Amazon

Giochi PS5 Amazon

Qui sopra vi lasciamo inoltre i link per effettuare il preordine di tutti i giochi PS5 su Amazon, da Assassin's Creed Valhalla a Balan Wonderworld, passando per Marvel's Spider-Man Miles Morales, Sackboy A Big Adventure, Mortal Kombat XI Ultimate Edition e Demon's Souls.