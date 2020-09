PS5: DualSense disponibile in preordine su Amazon Italia

In pochissimi minuti PlayStation 5 è andata sold-out su Amazon Italia, adesso stanno piano piano facendo la loro comparsa anche gli accessori, tra cui il DualSense.

Scopri un'esperienza di gioco più profonda e coinvolgente con l'innovativo controller per PS5, dotato di feedback aptico ed effetti grilletto dinamici. Il controller wireless DualSense include anche un microfono integrato e il tasto Crea che si inseriscono perfettamente nell'iconico design confortevole. Goditi diversi livelli di forza e tensione mentre interagisci con la tua attrezzatura e l'ambiente nei giochi. Dalla sensazione di piegare un arco a schiacciare i freni in un'auto da corsa, sentirai una connessione fisica con le tue azioni sullo schermo.

Il DualSense costa 69.99 euro su Amazon.it, nel momento in cui scriviamo il prodotto risulta disponibile e pronto per il preordine, con consegna prevista per il 19 novembre, giorno di lancio della console. Difficilmente il controller andrà sold-out, ma se volete acquistare un secondo joypad vale il consiglio generale di essere il più veloci possibili, dato che non sappiamo quante unità siano disponibili nei magazzini di Amazon. Ancora non c'è traccia invece di altri accessori come la basetta di ricarica, la Telecamera HD e il Telecomando.