PS5 e DualSense: diversi utenti segnalano il drifting degli analogici

Dalle colonne dei social e sulle pagine dei forum videoludici più frequentati, diversi acquirenti di PlayStation 5 affermano di essere incappati nel problema del drifting degli analogici del DualSense.

Il malfunzionamento segnalato sembra essere del tutto analogo al Joy-Con Drifting che tanti grattacapi ha dato a Nintendo e ad alcuni utenti di Switch: chi è incappato nel problema in questione afferma infatti che gli stick analogici del controller DualSense di PlayStation 5 producono un erroeno input di movimento delle levette mentre si trovano in posizione neutra.

In uno degli ultimi sondaggi indetti su ResetEra, ad esempio, più di 30 utenti asseriscono di aver riscontrato questo difetto con il controller nextgen di Sony, sia per quello in bundle con PS5 che per i pad acquistati a parte.

Nonostante la stragrande maggioranza dei partecipanti al sondaggio afferma di non aver avuto alcun genere di problema con il DualSense, alcuni frequentatori del popolare forum riferiscono di aver riscontrato il drifting di uno dei due analogici del controller.

Le testimonianze di questi ultimi evidenziano dei problemi di varia natura: c'è chi si lamenta, ad esempio, della "levetta destra del mio DualSense che si sposta verso l'alto" e chi dichiara che "quando sposto la levetta in basso in COD Warzone, ecco presentarsi il drifting". C'è anche chi afferma di essere incappato nel medesimo malfunzionamento giocando a Gran Turismo Sport su PS5 con due diversi pad, e di essersi già attivato per richiederne la sostituzione o la riparazione contattando il proprio rivenditore e i canali di supporto di Sony.

Nella speranza di poter capire il reale grado di attendibilità di questo genere di testimonianze, vi invitiamo a servirvi del modulo dei commenti per farci sapere se anche voi state riscontrando dei problemi simili con il DualSense di PS5 o, qualora aveste acquistato una delle console nextgen di Microsoft, con il controller di Xbox Series X/S.