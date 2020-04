PS5 DualSense e DualShock 4 Back Button: l'accessorio è compatibile col nuovo controller?

Agli inizi dell'anno, i vertici di Sony hanno presentato un interessante accessorio dedicato al controller di PlaStation 4, volto ad incrementare il numero di tasti a disposizione del giocatore.

Il nostro Francesco Fossetti ve ne ha parlato diffusamente all'interno della sua recensione del DualShock 4 Back Button, illustrando caratteristiche e funzionalità di questo peculiare add-on. In seguito al reveal ufficiale di quello che sarà il controller destinato ad essere impugnato dagli acquirenti della futura PlayStation 5, è prevedibilmente emerso un interrogativo correlato a questo specifico accessorio: sarà compatibile con il nuovo DualSense?

Al momento non è stata fornita alcuna informazioni ufficiale in merito da parte di Sony, perciò non è possibile avere una risposta certa a questa domanda. Entrando nel campo delle ipotesi e delle speculazioni, le casistiche potrebbero essere molteplici. Da una parte, il Back Button, vista anche la sua recente commercializzazione, potrebbe essere effettivamente supportato dal nuovo pad, con meccaniche di funzionamento simili a quanto visto su PlayStation 4. Dall'altra parte, il retro del controller potrebbe invece riservare qualche sorpresa, inclusa la possibile inclusione di default di plurimi tasti: del resto, le prime immagini del DualSense hanno accuratamente evitato di mostrare al pubblico il retro del device!



Per saperne di più, i giocatori interessati dovranno purtroppo pazientare ancora un po'.