PS5 DualSense Edge: quando esce, quanto costa e quando aprono i preordini

Sony ha alzato il velo sul controller pro PlayStation 5 DualSense Edge, svelando numerosi dettagli sul nuovissimo pad avanzato che promette di rendere ancora più profonda ed immersiva l'esperienza con i giochi della console next-gen. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul DualSense Edge di PS5.

Quando esce e quanto costa il DualSense Edge?

Il controller pro per PS5 sarà disponibile a partire dal 26 gennaio 2023 in Europa. Il prezzo tuttavia non è dei più economici: saranno necessari 239,99 euro per portarsi a casa il DualSense Edge e godersi così tutte le migliorie apportate dal pad all'avanguardia. Sempre per lo stesso giorno è prevista anche la distribuzione del pack aggiuntivo con moduli levetta sostituibili, al prezzo fissato di 24,99 euro.

Quando aprono i preordini del DualSense Edge e dove?

Come specificato dal PlayStation Blog, sarà possibile preordinare il DualSense Edge e relativo pack aggiuntivo a partire da martedì 25 ottobre 2022 presso rivenditori selezionati: maggiori dettagli sui negozi in cui sarà possibile prenotare il controller verranno rivelati nei prossimi giorni. In mercati quali USA, UK, Francia, Germania, Olanda, Belgio e Lussemburgo le prenotazioni saranno possibili solo presso il PlayStation Direct (direct.playstation.com). Ciò non riguarda invece l'Italia, dove sarà invece possibile effettuare il preorder presso i normali rivenditori non appena confermati ufficialmente.