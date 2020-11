PS5 e il DualSense 'fatto a pezzi': i segreti dei trigger adattivi nel video teardown

L'esperto riparatore di console e youtuber TronicsFix è entrato in possesso di un DualSense e non si è lasciato sfuggire l'occasione di smontarlo per studiare nel dettaglio tutti i componenti interni del controller nextgen di PlayStation 5.

Da navigato "disassemblatore" di periferiche e piattaforme videoludiche, il creatore di contenuti ha eseguito a regola d'arte il teardown del DualSense per discutere delle tecnologie utilizzate da Sony per progettare il pad di PS5.

Una volta rimossa la clip nera personalizzabile del DualSense e aperta la scocca in plastica bianca del controller, TronicsFix ha così potuto accedere all'hardware interno e analizzato nel dettaglio i numerosi elementi di cui si compone il pad.

L'approccio professionale adottato dallo youtuber contribuisce a rendere ancora più interessante questo teardown, soprattutto nei frangenti in cui l'autore si sofferma nella disamina dell'insieme di componenti su cui si basa il feedback aptico del DualSense. A destare curiosità negli spettatori, e nello stesso autore di questo video, è poi il passaggio del teardown in cui si possono osservare i complessi meccanismi e le resistenze dei trigger adattivi del controller PS5.

In generale, TronicsFix loda gli sforzi compiuti da Sony per inserire tutte queste promettenti tecnologie all'interno del DualSense ma senza rinunciare alla modularità (e quindi alla facilità di riparazione) che contraddistingue il design e la progettazione dei più popolari e moderni controller in commercio. Se volete sentire i controller di PS5 esclamare "siamo proprio fatti così!", non vi resta che ammirare il video in apertura di notizia, ma prima vi ricordiamo che su queste pagine trovate anche un nostro speciale su ventola e raffreddamento di PS5 senza segreti.