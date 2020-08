PS5 e DualSense: il feedback aptico si legherà ai suoni ingame!

Mentre cresce l'attesa per l'annuncio della data d'uscita e del prezzo di PS5, un nuovo report condiviso da Sony offre delle importanti anticipazioni sulle funzionalità evolute del controller DualSense.

Il colosso tecnologico giapponese descrive infatti una funzione inedita del pad nextgen di PlayStation 5 che, se utilizzata sin dal lancio, contribuirebbe a rendere ancora più immersiva l'esperienza di gioco offerta dalla prossima piattaforma di casa Sony.

Nel report, infatti, si specifica che "sebbene il DualSense consentirà delle esperienze di gioco più realistiche, gli sviluppatori avranno anche bisogno di più tempo e conoscenze per creare effetti di vibrazione di alta qualità. Per ridurre questo carico di lavoro, abbiamo creato un ambiente di progettazione facilmente accessibile per chi desidera creare vibrazioni con feedback tattile evoluto".

Il sistema elaborato da Sony permette di interpretare in feedback aptico e in un input di vibrazione qualsiasi genere di effetto sonoro di un videogioco per PlayStation 5, dando però l'opportunità agli sviluppatori di decidere quale suono ricreare su DualSense: "In questo modo, non solo abbiamo sviluppato uno strumento che consente ai creatori di videogiochi di progettare in meno passaggi degli effetti di vibrazione e di feedback aptico più naturali e confortevoli, ma abbiamo anche realizzato un metodo che permette di generare quasi automaticamente degli schemi di vibrazione dagli effetti sonori di un gioco".