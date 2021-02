PS5: DualSense + FIFA 21 in offerta su Amazon con uno sconto di ben 60 euro

In occasione della Amazon Gaming Week 2021 il celebre rivenditore propone un pacchetto che include il controller DualSense e una copia di FIFA 21 Next Level Edition ad un prezzo super scontato con un risparmio di ben 59.99 euro sul prezzo di listino.

Il bundle DualSense + FIFA 21 NXT LVL Edition costa 89.99 euro con uno sconto pari a 59.99 euro rispetto al prezzo di listino normalmente fissato a 149,98 euro. Ma cosa include questa edizione speciale limitata di FIFA 21? Oltre al gioco, contiene vari bonus per FIFA Ultimate Team e non solo tra cui tre pacchetti oro rari e un pacchetto Oggetti Ambasciatore, oltre a Kylian Mbappé in prestito.

Una buona occasione questa per recuperare il gioco di calcio Electronic Arts insieme ad un controller aggiuntivo per PlayStation 5, sempre utile per le partite in doppie con fratelli, genitori e amici. L'offerta di Amazon è valida fino al 21 febbraio, ovvero per tutta la durata della Amazon Gaming Week, il prodotto è venduto e spedito da Amazon e dunque potrete approfittare della spedizione rapida con Amazon Prime se siete abbonati al servizio. Lo sconto è certamente molto consistente e acquistando i due prodotti separatamente andreste a spendere normalmente oltre 100 euro.