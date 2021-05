PS5: il DualSense funziona ora con il Remote Play su iPhone e iPad

Il DualSense di PlayStation 5 è ora perfettamente compatibile con il Remote Play su dispositivi iOS (iPhone e iPad) grazie ad un nuovo aggiornamento dell'applicazione PS Remote Play, disponibile gratis su App Store.

Tra le novità della versione 4.0.0 dell'app PS Remote Play troviamo la compatibilità con il DualSense su dispositivi con iOS/iPadOS 14.5 e la correzione di vari bug per migliorare le prestazioni:

Ora puoi usare il controller DualSense su dispositivi con installato iOS14.5/iPadOS 14.5

Abbiamo introdotto alcuni miglioramenti delle prestazioni

E' dunque fondamentale aver aggiornato il proprio iDevice ad iOS 14.5 o iPadOS 14.5, rispettivamente il sistema operativo per smartphone e tablet della casa di Cupertino. Tra le principali funzionalità di PlayStation Remote Play per PS4 e PS5 segnaliamo la possibilità di:

Visualizzare la schermata della PS5 o PS4 sul tuo dispositivo mobile

Usare il controller su schermo del tuo dispositivo mobile per controllare la tua PS5 o PS4

Partecipare a chat vocali usando il microfono del tuo dispositivo mobile

Inserire testo nella tua PS5 o PS4 usando la tastiera del tuo dispositivo mobile

Potete scaricare gratis PS Remote Play per iPhone e iPad da App Store, l'applicazione è disponibile per il download anche da Google Play per tutti i possessori di uno smartphone o un dispositivo mobile con sistema operativo Android.