PS5 e DualSense: da Ghost of Tsushima a Cyberpunk 2077, i design dei fan PlayStation

Senza alcun preavviso, i vertici di Sony hanno scelto un tranquillo martedì sera di inizio aprile per presentare ufficialmente al pubblico DualSense, il controller ufficiale di PlayStation 5.

Caratterizzato da un design dalle linee futuristiche e da un'estetica che fonde cromie bianche e nere, il device ha rapidamente scatenato la fantasia della community videoludica, che si è divertita ad immaginare una corposa quantità di versioni personalizzate del pad. Prevedibilmente, molte di queste hanno omaggiato videogiochi celebri o particolarmente attesi.

In attesa di poter scoprire quale sarà il design di PS5, la Redazione di Everyeye ha raccolto le migliori reinterpretazioni del DualSense in un unico video. Immancabili ovviamente le creazioni dedicate alle ultime grandi esclusive in dirittura di arrivo su PlayStation 4, con pad ispirati a Ghost of Tsushima e The Last of Us Parte 2. Rappresentanti però anche grandi giochi multipiattaforma, come Cyberpunk 2077 o Death Stranding, presto in arrivo anche su PC dopo un primo approdo su PlayStation 4. Per scoprire ogni creazione, vi lasciamo dunque al nostro filmato dedicato: lo trovate in apertura a questa news e sul Canale Youtube di Everyeye: vi auguriamo una buona visione! Qual è il vostro preferito?



In chiusura, non possiamo esimerci dal citare anche un'ulteriore creazione: il DualSense di Everyeye.it!