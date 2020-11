PS5 e DualSense giganti sbucano da un palazzo di Seul: il video dell'illusione anamorfica

In coincidenza del lancio di PlayStation 5 in Corea del Sud, la locale divisione di Sony ha organizzato un eccezionale spettacolo di illusione anamorfica con protagonista la console PS5 e il controller DualSense.

In collaborazione con l'azienda tecnologica sudcoreana D'Strict, Sony si è servita dell'incredibile cartellone pubblicitario a LED da 80 metri di larghezza e 20 metri di altezza che copre due facciate dell'SMTown Coex Artium, un edificio del quartiere Gangnam di Seul che si affaccia sulla piazza Coex K-Pop.

Lo spettacolo di Sony e D'Strict ha consentito agli spettatori di assistere alla proiezione all'aperto di un video promozionale che ha fatto sbucare delle gigantesche PS5 e il relativo pad nextgen DualSense dalla parete, restituendo un effetto di profondità e fittizia tridimensionalità tramite un'illusione anamorfica.

In calce alla notizia trovate il video di PlayStation Korea che presenta l'opera, fateci sapere con un commento che cosa ne pensate al riguardo. A chi ci segue, ricordiamo infine che il presidente di SIE, Jim Ryan, ha promesso l'arrivo di nuove scorte di PS5 entro fine anno e anche oltre, garantendo così un approvvigionamento costante di console per chi desidera abbracciare la nextgen Sony ma non ha potuto farlo al lancio della console, previsto qui in Europa per il 19 novembre.