PS5: un DualSense in grado di cambiare temperatura? Lo suggerisce un brevetto

Con Sony che sembra stia preparando la fase 2 di PlayStation 5, non è da escludere che grosse novità possano arrivare anche per il controller DualSense, destinato a divenire ancora più tecnologico di quanto già non sia adesso. A suggerirlo è un nuovo brevetto da poco depositato dal colosso nipponico.

Stando a quanto riportato nel brevetto, i futuri DualSense potrebbero essere dotati di un sensore elastico deformabile, simile ad un gel, al posto del materiale plastico attualmente utilizzato, migliorando in questo modo i feedback aptici del pad. Con questa nuova tecnologia, si legge nelle descrizioni, il DualSense di PlayStation 5 diventerebbe in grado di emulare i cambi di temperatura degli oggetti riflettendoli nel feedback aptico, a seconda degli elementi con cui i giocatori stanno interagendo.

Interagire con un oggetto caldo potrebbe dunque far riscaldare il controller, e viceversa un elemento freddo lo raffredderebbe: gli utenti sarebbero in grado di percepire simili cambiamenti tenendo in mano il DualSense, per un'esperienza di gioco che diverrebbe così ancora più immersiva. Attraverso un dispositivo termoelettrico, infine, il calore o il freddo verrebbero poi trasferiti da un lato all'altro del pad, in modo che l'avanzato feedback aptico coinvolta l'intero dispositivo.

Chiaramente per il momento si tratta di un brevetto e, di conseguenza, non è chiaro quando e se Sony applicherà simili idee al DualSense di nuova generazione. Vi piacerebbe interagire con un feedback aptico ancora più profondo e sviluppato?